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Закон и Порядок

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Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди стран G20 Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости.

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