На разбитую дорогу в поселке Кааламо обратил внимание Бастрыкин

Жители Кааламо пожаловались на разбитую дорогу – дело на контроле СКР Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с ненадлежащим состоянием автодороги «Опполо – Рускеала», которая соединяет поселок Кааламо с другими населенными пунктами.
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