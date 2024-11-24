Замглавы МИД Руденко: реакция России на враждебные шаги Японии будет жесткой

Реакция Российской Федерации на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, ставший собеседником ТАСС.
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