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Путин очень мудро ответил всему "русофобскому" Западу

Путин очень мудро ответил всему "русофобскому" Западу

Как известно, тема русофобии сейчас очень и очень актуальна, потому что русофобские возгласы звучат буквально из каждого утюга, и практически во всех странах мира в той или иной степени говорят о негативном влиянии России на международную политику.

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Tchernichova Aneta
Пусть запад и США лают Как говориться собака лает а карован идёт вперёд ! Так и они ! Россия идёт вперёд своим путём не замечая их и это их бесить !
Лариса Парфенова (Чиликина)
Америке сейчас нужна большая война, что бы поправить своё , очень сложное, экономическое положение. А Россия ни как не идёт на войну. А ещё Америке нужны наши ресурсы и наши территории . Вот и вся причина.
анатолий ориничев
Вся внешняя политика МИРА объясняется ВАШИМИ словами.
Vladimir Lioubimcev
США и Запад льют помои, изрыгая их на Россию. Постоянно. Запад - грязные чушки, откуда в них столько грязи?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если бы ВВП был сильным лидером , то ХОТЯ бы приостановил процесс русофобии , но слабак , сам не может , а пользоваться опытом коммунистов за падло (а один в поле..., в ЕР нет соратников и курс не тот и к народу, своему именно, презрение ) да и карманы дырявые . А цель основная не работать всем миром , а отдыхать , ведь спорт , туризм, театр кино -это же работа . Как же, ресурсов коммуняки наработали трать не хочу !, а не хватит по ящику скажу , что стар и требуется N-сумма помогите на лечение от старости
Лариса Кирюхина (Данилова)
Завидуют.
Алина
Россия укрепилась,стала мощной державой, вошла почти по всем показателям в десятку первых , поэтому её стали бояться и и ведут себя до неприличия русофобски. Другого противодействия у них нет,вот и изощряются. Боязнь - это ужасный человеческий порок и от него трудно избавиться,а ущербные люди считают,что это их спасёт или затормозит движение России вперёд. Тех,кто не согласен с моим мнением,прошу не беспокоить меня . Вы меня в этом вопросе не переубедите.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это ещё не вся Россия . Сначала надо собрать потерянное , да финны ещё вон просятся обратно, и Аляска недовольна Америкой заплакали уже и старые республики . А сирийцы те вообще присоединится желают и отдать все свои вышки . Главное наш любимый актёр Стивен Сигал собирается учить на старости лет свой родной язык . Лично меня это тронуло . Единственный человек проживающий в США , который заслуживает громадного уважения , лишь бы подвоха не было .
степан дунов
Много факторов, это огромность России, менталитет, большое число национальностей живущих в согласии невозможность разговаривать с Россией с позиции силы, способность России выбираться из всяких негативных ситуаций, военная мощь и умение воевать и отстаивать свою независимость.
Алекс Скорпион
Во-первых, наличием злобного агрессора, угрожающего всем цивилизованным народам, можно оправдать фантастические военные затраты и принудить Европу также раскошелиться. Это - при факте своей же милитаризации. И во-вторых, если коротко, так легче подчеркнуть собственное величие и подмять под себя всех недоразвитых - с целью беспощадной эксплуатации их и их национальных ресурсов. Россия же мешает главному международному бандиту стать единственным и полновластным.
Piotr Priladyshev
Вы не назвали имени международного бандита. Все знают что это Америка, но не всегда называют! А называть,напоминать,надо обязательно потому как Запад умудрился даже забыть кто их спас от уничтожения Гитлером!
Юрий Вахрушев
Леонид
Терпеть не могу такие тупые агитки... ВВП - Главком, наиглавнейший мозг Вооруженных Сил, но не охранник в маскарадном костюме с пустыми подсумками.
Piotr Priladyshev
Все верно. Но ,капиталистического блока уже давно нет,а есть только Америка которая правит Евросоюзом , посредством надсмотрщика -Главнюка мифического НАТО. Евросоюз за пол-века так и не создал свои Объединенные Вооруженные Силы вот и приходится преклонять колени перед Америкой по любому поводу-даже когда это касается вопросов выживания!! Не понятно разве,что без Российского газа неизбежен крах экономики ЕС , а европейцы вымерзнут,как когда то,мамонты! Что Америка не смогла обеспечить Газом, нефтью,в прошлую ЗИМУ,даже себя-это серьезный аргумент в пользу самостоятельного развития Евросоюза и в экономической и в политической , в принципе, во всех обоастях ! Прислоняться к " заваливающемуся забору" не стоит! Сам упадешь.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И наша задача разогнать эти организации , как не выполняющие свои функции , а только обирающие страны намного беднее их . Кстати Америка не есть Европа и каким боком она там притесалась . Она только развращает Европу , когда-то к нам хотя бы сдержанную . Да и много раз к нам обращалась за помощью в трудные моменты для разрешения любых вопросов и мы помогали реально . ане как Америка деньгами со поборов этих же стран .
Борис Осипов
Валерий Светлый
СССР при всех его недостатках в мире все уважали и боялись. Россия поставлена ввп в позу огрызающегося молодого хищника. При этом в норе этого хищника полный экономический раздрай. Внешняя русофобия выгодна ввп для разрушения советского интернационализма. Поэтому особой мудрости не наблюдается. Скорее это предвыборный пиар.
Евгений Алексеенко
С вами согласен!Со слабаками так и поступают,30 лет барахтаемся,выкачиваем деньги за границу,кто после этого нас будет уважать?
Людмила Старкова
ЗАТО У ВАС МУДРОСТЬ ЧЕРЕЗ КРАЙ,ДАЖЕ ДИВУ ВСЕ ДАЮТСЯ.И ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НЕ НА МЕСТЕ ВВП;)))
Людмила Старкова
ВОТ И БАРАХТАЙСЯ ДОКОНЦА СВОИХ ДНЕЙ,ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ЖИЗНЬЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ.А ВОТ СКУЛИТЬ ,ЖАЛОВАТЬСЯ,ОБВИНЯТЬ В СВОИХ НЕУДАЧАХ ДРУГИХ-ЭТО ДЕЛО СЛАБАКОВ,КОИМ И ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ)))
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ключевая фраза -" Наслаждаться жизнью ... " . Ну а подготовку (базу финансовую и материальную ) тётенька Вы сделали ? А у Вас детишек на следующее поколение появилось , чтобы им что-то оставить ?
Виктор Геманов
Конечно, можно до хрипоты, до потери голоса кричать. что мы сильны и не потерпим русофобства, но не настала ли пора от слов перейти к делу: раз-другой поставить США и НАТО перед дилеммой: продолжать ли лаять и угрожать, или уже смириться с многополярностью...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нет !! Во всём должен быть ПА-РЕ-ТЕТ . Это главное свойство любых отношений .
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не волнуйтесь скоро Штаты исчезнут . Негры там всё уничтожат , а дальше природа сделает своё дело .

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