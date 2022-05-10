Победитель легендарного Альвареса боксер Бивол прилетел в Петербург

Чемпион мира по боксу по версии WBA Дмитрий Бивол прилетел в Санкт-Петербург в ночь с 10 на 11 мая. Напомним, 8 мая россиянин Дмитрий Бивол одолел Сауля Канело Альвареса из Мексики и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.