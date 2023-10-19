Мусорный ВИС: Снегуров выставил Травникову многомиллионный счёт?

Лишённая статуса мусорного оператора в Новосибирской области за нарушения, банкротящаяся компания "Экология-Новосибирск" из дивизиона группы ВИС Игоря Снегурова требует с областного бюджета почти 300 млн рублей.
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