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  • Вячеслав Денисов
    У нас правоохренительные органы взяли западную моду обвинять в преступлениях сексуального плана без больших доказател...За "пиявку" ответ...
  • Бендер Задунайский
    Действительно , дичь какая то . Судилище !За "пиявку" ответ...
  • Sergiy Che
    Прикольно, когда эт у нас полиграф вдруг стал "доказательством"??!! Помнится ещё в прошлом веке - годах в 70х-80х ког...За "пиявку" ответ...

Мусорный ВИС: Снегуров выставил Травникову многомиллионный счёт?

Мусорный ВИС: Снегуров выставил Травникову многомиллионный счёт?

Лишённая статуса мусорного оператора в Новосибирской области за нарушения, банкротящаяся компания "Экология-Новосибирск" из дивизиона группы ВИС Игоря Снегурова требует с областного бюджета почти 300 млн рублей.

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