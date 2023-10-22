Сеять под зиму — это лучший садовый трюк для ленивых людей.

Неужели вы думаете, что осенью все, что остается от работы в саду, - это утомительное сгребание листьев? Или, может быть, вы только начали свое приключение в саду и не можете дождаться наступления сезона, чтобы посеять свои собственные овощи и растения? Не волнуйся! Осенью вы можете посеять их довольно много, а ранней весной вы сможете больше отдыхать и наслаждаться первым урожаем.