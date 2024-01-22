Проект закона о конфискации имущества за фейки о ВС России внесли в ГД

Проект закона о конфискации имущества за фейковую информацию о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление было совершено из корыстных побуждений, внесен в Государственную думу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии