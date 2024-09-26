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«Актер-абсолют»: Олег Басилашвили празднует 90-летие

«Актер-абсолют»: Олег Басилашвили празднует 90-летие

Артист, которому подвластен любой образ: юбилей сегодня отмечает Олег Басилашвили. Ему 90! «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» — фильмография народного артиста, который хорошо знаком многим поколениям, насчитывает около сотни ролей.

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