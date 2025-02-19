Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета … .