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Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине

Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета … .

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