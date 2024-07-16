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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался “отличным” прогрессо...

Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался “отличным” прогрессо...

Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался “отличным” прогрессом в её разработкеСтудия IO Interactive, прежде всего известная по стелс-серии Hitman, временно попрощалась со своим знаменитым детищем и уже какое-то время работает над новой игрой про Джеймса Бонда.

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