Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался “отличным” прогрессо...

Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался “отличным” прогрессом в её разработкеСтудия IO Interactive, прежде всего известная по стелс-серии Hitman, временно попрощалась со своим знаменитым детищем и уже какое-то время работает над новой игрой про Джеймса Бонда.