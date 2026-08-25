Рег.облако зафиксировало рост спроса на ресурсоёмкие вычисления в первой половине 2026 года

Компания Рег.облако подвела итоги своей деятельности за первое полугодие 2026 года, отметив значительный рост потребления облачных ресурсов и усиление интереса бизнеса к ресурсоемким вычислительным мощностям и сверхвысокопроизводительным вычислениям (СУБД).