Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

Рег.облако зафиксировало рост спроса на ресурсоёмкие вычисления в первой половине 2026 года

Рег.облако зафиксировало рост спроса на ресурсоёмкие вычисления в первой половине 2026 года

Компания Рег.облако подвела итоги своей деятельности за первое полугодие 2026 года, отметив значительный рост потребления облачных ресурсов и усиление интереса бизнеса к ресурсоемким вычислительным мощностям и сверхвысокопроизводительным вычислениям (СУБД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии