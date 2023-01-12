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Главные задачи российской власти в 2023 году

Главные задачи российской власти в 2023 году

Россия вступила в новый 2023 год. Это судьбоносный для России год и хотелось бы, чтобы он в политико-экономическом аспекте был лучше предыдущего, но для этого нужно посмотреть правде в глаза и сделать выводы из допущенных ошибок Анализируя итоги 90-х и 2000-х годов, необходимо, к сожалению, признать, что после разрушительных либеральных реформ Гайдара и форсированного строительства олигархического капитализма в России, В.

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