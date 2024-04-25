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  • Grandad
    Нет. Народная она была намного раньше, когда формировалась из лучших представителей рабочего класса.Схвачен орудовавш...
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    лучше бы уже поставили шумовые защитные экраны между перроном и рельсами... вот что именно и в каких местах мешает эт...На Кольцевой лини...
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    Двадцать лет назад была не Полиция, а Народная Милиция!Схвачен орудовавш...

Politico: Украина может не получить финансирования от США до выборов

Украина может не получить больше финансирования от Соединенных Штатов до ноября, когда пройдут выборы американского президента, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в аппарате одного из американских сенаторов.

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