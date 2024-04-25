Politico: Украина может не получить финансирования от США до выборов

Украина может не получить больше финансирования от Соединенных Штатов до ноября, когда пройдут выборы американского президента, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в аппарате одного из американских сенаторов.
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