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Мировое обозрение

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Сбивших «Фламинго» из пулемёта бойцов «БАРС-Курск» наградили

Сбивших «Фламинго» из пулемёта бойцов «БАРС-Курск» наградили

Сбить крылатую ракету из пулемёта — это не сюжет для боевика, а сухая сводка с награждением. 22 августа мобильная огневая группа добровольцев «БАРС-Курск» ночью заметила украинскую ракету FP-5 «Фламинго».

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