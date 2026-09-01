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Фантастическая история на СВО: Англичанин Томми сражается за Россию и русских

Фантастическая история на СВО: Англичанин Томми сражается за Россию и русских

История иностранца с Запада, который отправился на СВО не в качестве журналиста, волонтёра или наблюдателя, а чтобы стать военнослужащим русской армии, выглядит почти невероятно.

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