Новый российский корабль вызвал тревогу в США

Недавно вошедший в строй ВМФ России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, пишет обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.
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