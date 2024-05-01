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Русская весна

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Новый российский корабль вызвал тревогу в США

Новый российский корабль вызвал тревогу в США

Недавно вошедший в строй ВМФ России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, пишет обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

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