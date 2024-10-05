Юлия Королева заявила, что ее брак с Гуфом можно было спасти только при одном условии

Скандальный развод Гуфа и Юлии Королевой с громкими ссорами и публичным выяснением отношений уже давно в прошлом — однако подписчики до сих пор заваливают экс-супругу рэпера вопросами об их неудавшемся браке.
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