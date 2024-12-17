Глава РВСН сообщил об испытательных пусках ракет на максимальную дальность

В мире нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии