Бюст адмирала флота Семена Лобова открыли в Волоколамском округе

Памятник установили во дворе Детгородковской школы в селе Теряево. На торжественное открытие пришли глава Волоколамского округа Наталья Козлова, родственники адмирала, ветераны, школьники, юнармейцы, военнослужащие, моряки и офицеры Северного флота, представители общественных организаций.
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