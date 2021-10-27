Немеренко: «Мы не пойдем с вакцинацией по школам»

Министр здравоохранения Алла Немеренко ответила на критику, появившуюся в обществе после объявления Агентства лекарственных средств и медицинских изделий о начале вакцинации против COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает Noi.
Министр здравоохранения Алла Немеренко ответила на критику, появившуюся в обществе после объявления Агентства лекарственных средств и медицинских изделий о начале вакцинации против COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает Noi.
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