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Немеренко: «Мы не пойдем с вакцинацией по школам»

Немеренко: «Мы не пойдем с вакцинацией по школам»

Министр здравоохранения Алла Немеренко ответила на критику, появившуюся в обществе после объявления Агентства лекарственных средств и медицинских изделий о начале вакцинации против COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает Noi.

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