В Индии досрочно прекратили крупнейшую операцию против партизан-маоистов

Крупнейшая операция против партизан-маоистов (наксалитов), которую индийские силовики проводили на границе штатов Чхаттисгарх и Телангана прекращена раньше установленного срока, 12 мая пишет издание The Indian Express.
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