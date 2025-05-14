Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключает, что может лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы финализировать торговую сделку между странами, однако усомнился, что это действительно нужно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии