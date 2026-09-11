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Пятый канал

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В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали пять человек

В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали пять человек

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Транспортное средство было повреждено, в результате удара ранения получили пять человек, в том числе трое детей.

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