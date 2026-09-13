Синоптик Ильин: в Москве на неделе ожидается до +21 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 14 по 20 сентября в Москве и Московской области сохранится тёплая погода, а существенного похолодания на предстоящей неделе не ожидается.
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