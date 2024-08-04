Лихославль присоединился к молодёжной экспедиции из Александрова

Лихославль присоединился к молодежной экспедиции из города Александрова Владимирской области. Молодежь из движения «Первые» с Александровским художественно-краеведческим музеем отправились в экспедицию «Под княжеским стягом», посвящённую 415-летию победы над польско-литовскими интервентами в 1609 году, а также в рамках проекта «Туристический пеший поход «Тропа первых».