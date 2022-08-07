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Хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС оказалось под обстрелом ВСУ

Хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС оказалось под обстрелом ВСУ

Prt Scr youtube.com/History in Episodes Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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