Хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС оказалось под обстрелом ВСУ

Prt Scr youtube.com/History in Episodes Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
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