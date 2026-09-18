Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о завершении строительства газопровода до Шахуньи

18 сентября 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в формате видеосвязи доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства межпоселкового газопровода на участке от ГРС в районе деревни Обход Уренского муниципального округа до муниципального округа г.