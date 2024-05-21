«Газпром» дал старт полномасштабной коррекции?

Российский фондовый рынок накануне обновил двухлетний максимум, но не удержался выше 3500 пунктов и ушел в коррекцию – по итогам основной сессии рублевый индикатор снизился на 0,97% до 3468,09 пункта, РТС опустился на 0,64% - до 1204,1 пункта.