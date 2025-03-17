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Царьград

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Обвиняемый в хищении экс-чиновник МО Грачев заявил, что его оговорили свидетели

Обвиняемый в хищении экс-чиновник МО Грачев заявил, что его оговорили свидетели

Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования.Находящийся под следствием бывший начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев заявил, что невиновен и стал жертвой оговора свидетелей.

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