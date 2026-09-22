«Мы не можем открыть окна»: одна из погибших в пожаре успела позвонила мужу

Одна из трех сестер, погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, успела во время ЧП позвонить мужу и попросить о помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Повержены, но не ...
- L «Затяните пояса»:...
- ВА «Девочка, передай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым