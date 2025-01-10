В ожидании Трампа: Зеленский матерится, элита переобувается, войска наступают

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yumashev

Цель любой войны захват управления ресурсами противника. Поэтому неважно какими средствами она будет достигнута. Главное перехватить управление и подчинить население территории противника. для этого прежде всего уничтожается или перевоспитывается часть населения способная оказать сопротивление. Что сейчас и происходит. Выросшая на западе и воспитанная в духе русофобии молодёжь подготовлена для занятия ключевых мест в управлении российским государством. Для примера можно обратиться в бывшие братские государства и бывшие союзные республики СССР. Какая там идёт борьба за государственную власть. К ним "пришли свои", но воспитанные на западе, подготовленные западом, проплаченные западом. Мы говорим о пятой колонне в России как о чём-то абстрактном. А её члены уже подбирают кадры на руководящие посты, готовят отчёты, проекты, решения для управления страной. Осталось покорить народ. Всеобщая цифровизация это сделает. В России не останется ни одного чиновника, с которого можно будет что-либо спросить. Каждый будет ссылаться на программы, искусственный интеллект, записи в учётных картах, которые невозможно исправить, лживые досье граждан. Это уже есть сейчас. И будут следовать наказания в виде отключения от интернета, телефонной связи, начисления штрафов, списания денег с личных счетов, лишения имущества и свободы. Управление всей этой системой будет осуществляться из-за океана. Зачем же Трампу воевать ракетами и солдатами, когда неготовая к информационной войне Россия, ляжет пред ним на блюдечке. У нас нет дублирующих систем. Даже нет перечня возможных угроз, а это список больше, чем из 20 наименований. Оборонная доктрина России не учитывает новых реалий. По-прежнему опираемся на знания: "чему учили". А технологии меняются каждые 3-5 лет. РАН должно поставить задачу перед научными разработчиками в обязательном порядке одновременно готовить материалы по возможным угрозам и защите от них. Если угрозы значительные, то финансирование защиты осуществлять параллельно с разработками. За рубежом финансируют явно абсурдные темы, потому что в истории науки известны факты случайных открытий, из которых развивались новые научно-технические направления. В СССР сравнивали опытные образцы, но до них доводили, а не закрывали научные исследования по прихоти указивки. И сейчас есть темы, которые необходимо финансировать, а не отмахиваться, что это противоречит всему, чему нас учили.