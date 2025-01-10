Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

Экстравагантные заявления и публикации о вхождении Канады и Гренландии в состав США используются избранным президентом Америки Дональдом Трампом, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в этих странах, убежден политолог-американист Малек Дудаков.
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