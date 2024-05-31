В Республике Молдова начинается борьба с продовольственными потерями

Экономическим агентам будет предложено жертвовать продукты питания благотворительным организациям и продовольственным банкам, чтобы помочь уязвимым людям и предотвратить потери продовольственных продуктов.
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