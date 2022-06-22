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На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ

На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ

Народный артист РФ Николай Басков принял участие в акции «Свеча памяти» на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) ко Дню памяти и скорби, который проходит 22 июня — в годовщину Великой Отечественной войны.

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