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«ЦРУ и Госдепу верить не буду»: Пригожин иронично сообщил о предательстве со стороны США

«ЦРУ и Госдепу верить не буду»: Пригожин иронично сообщил о предательстве со стороны США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией высказался о документах Пентагона, согласно которым США обвиняют президента Украины Владимира Зеленского и генерала ВСУ Кирилла Буданова в уничтожении множества людей в Бахмуте (Артемовске).

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