У парка Победы в Омске построили базу отдыха. На улице Суворова ввели в эксплуатацию базу отдыха, состоящую из девяти А-фрейм домиков, котельной и двух административных зданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым