На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

Будь в курсе✴

Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) фиксируется в четверг. Это событие стало вторым подобным за июль, о чем рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.