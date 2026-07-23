На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) фиксируется в четверг. Это событие стало вторым подобным за июль, о чем рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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