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The Eurasia Daily news agency

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SHOT: at night in Explosions thundered in Kiev, Tripolskaya TPP was hit

SHOT: at night in Explosions thundered in Kiev, Tripolskaya TPP was hit

Last night, the Ukrainian capital was shaken by powerful explosions — the Russian Armed Forces launched another massive attack on military and energy infrastructure facilities in Kiev and the region.

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