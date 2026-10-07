SHOT: at night in Explosions thundered in Kiev, Tripolskaya TPP was hit

Last night, the Ukrainian capital was shaken by powerful explosions — the Russian Armed Forces launched another massive attack on military and energy infrastructure facilities in Kiev and the region.
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