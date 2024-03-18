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stroimdom21

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Как юридически грамотно расширить кухню, сделав ее удобной, рассказывает эксперт по согласованию квартирных перепланировок Анна Страгис

Как юридически грамотно расширить кухню, сделав ее удобной, рассказывает эксперт по согласованию квартирных перепланировок Анна Страгис

﻿﻿Квартиры в Варшаве. Проект Катажины Баумиллер. Кухонная зона является вспомогательной, т.е не предназначена для жилого использования.

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