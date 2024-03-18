Как юридически грамотно расширить кухню, сделав ее удобной, рассказывает эксперт по согласованию квартирных перепланировок Анна Страгис

Квартиры в Варшаве. Проект Катажины Баумиллер. Кухонная зона является вспомогательной, т.е не предназначена для жилого использования.
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