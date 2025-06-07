"Пусть подерутся!": Трамп отказался давить на Путина по просьбе Мерца

Мерцу оказан теплый прием, но он не смог добиться от Трампа обязательств по России Канцлер Германии приехал в Вашингтон в надежде убедить президента США играть более активную роль в защите Украины, пишет NYT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии