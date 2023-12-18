В Хабаровске до Нового года электрички будут ходить по новому расписанию

До конца текущего года расписание пригородных поездов в Хабаровске будет изменено. По понедельникам и пятницам электрички будут следовать по модифицированному графику, опережая обычное расписание на более чем час.
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