Депутат Рады Дмитрук: украинцы должны потребовать отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отказался забирать тела солдат и обменять военнопленных. Украинцы должны потребовать, чтобы он ушел в отставку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
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