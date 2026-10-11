Шарий: "Они сожгут всё". ВСУ ударили сразу после сделки Трампа и Путина. Теперь Суровикину развяжут руки? СВОдки с фронта

Автор: Иван Солдатов Двойной удар по Зеленскому: в Америке грозят прекратить ему помощь, а в Киеве против него выступил Кличко.
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