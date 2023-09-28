Ясин ушел, российские либералы осиротели Идеи «гайдаровцев» противопоказаны стране-цивилизации, которая ведет СВО

Сергей Аксенов На фото: бывший министр экономики России, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин (Фото: Павел Бедняков/ТАСС) В возрасте 89 лет умер бывший министр экономики России, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.
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