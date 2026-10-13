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Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2

Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2 Четыре месяца. Столько его не было в полку. В декабре 1943 года Александр Полунин вернулся в свой полк — с той стороны фронта, откуда возвращаются редко.

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