«Выпускайте Трента в полузащите – там, где он хочет. Вы же не поставите Джеррарда справа в обороне». Киоун о защитнике «Ливерпуля» 

«Выпускайте Трента в полузащите – там, где он хочет. Вы же не поставите Джеррарда справа в обороне», – сказал бывший защитник «Арсенала» после поражения «канониров» от мерсисайдцев (0:2) в 3-м раунде Кубка Англии.
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