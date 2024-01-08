«Выпускайте Трента в полузащите – там, где он хочет. Вы же не поставите Джеррарда справа в обороне». Киоун о защитнике «Ливерпуля» 

«Выпускайте Трента в полузащите – там, где он хочет. Вы же не поставите Джеррарда справа в обороне», – сказал бывший защитник «Арсенала» после поражения «канониров» от мерсисайдцев (0:2) в 3-м раунде Кубка Англии.