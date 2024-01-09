В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионное удостоверение, справки и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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