УМВД: лжепедагог 7 лет работал в томском учреждении допобразования

© РИА Томск. ТОМСК, 6 апр – РИА Томск. Одно их учреждений допобразования Томска отстранило от работы своего сотрудника, у которого в ходе ревизии был выявлен поддельный диплом о высшем образовании; по предварительным данным, 41-летний мужчина купил документ в интернете в 2016 году, за это ему теперь грозит год колонии, сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.