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Закон, порядок, государство

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УМВД: лжепедагог 7 лет работал в томском учреждении допобразования

УМВД: лжепедагог 7 лет работал в томском учреждении допобразования

© РИА Томск. ТОМСК, 6 апр – РИА Томск. Одно их учреждений допобразования Томска отстранило от работы своего сотрудника, у которого в ходе ревизии был выявлен поддельный диплом о высшем образовании; по предварительным данным, 41-летний мужчина купил документ в интернете в 2016 году, за это ему теперь грозит год колонии, сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.

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Комментарии
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Леонид Никулин
но ведь работал же ..и какие то обязанности выполнял.. при одной стороне нарушения закона есть и другая сторона -куда смотрели работодатели и значит мужик умный -мог все делать и без образования
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15 час.
Владимир Петров
А он и гинекологом мог стать. Лечить и учить могут все.
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13 час.

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