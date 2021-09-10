Пора репрессировать. Глумление над смертью Зиничева должно дорого стоить

Любопытно, однакоПолитикаПора репрессировать. Глумление над смертью Зиничева должно дорого стоить Президент России Владимир Путин присвоил генералу армии, главе МЧС Евгению Зиничеву звание героя России.Вернуться к статье5516НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВМутная история на самом деле.Лора ЛораСам ты Мутный...ВВЛАДИСЛАВМутная -мутная история. Погиб в 7 утра в заповеднике, куда и летать -то на вертолётах запрещается.Белых ВладимирКохзлище вы душной!ВВЛАДИСЛАВВолодька, ступай мозги проветри.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАИ ты там был, мед пиво пил?! Нельзя так! Это противно читать. По себе судишь?ЛЮДМИЛА ХРАМОВАА у тебя и проветрить нечего. Недоумок!!!!ААнатолийВладислав, Ваше рождение ведь тоже мутная история.ААнатолийЛюдмила, там был лично.....Шендерович. Я как в зеркало смотрел, когда о гибели генерала передали. Сказал - ну, сейчас шендеровичи заквакают из болота. И тут же началось. Правильно пишет автор- сажать. Статья ведь есть.Яна Чекулаева (Белых)откуда ты знаешь? Ты лично видел? Предоставь факты! Не надо лгать!Лора ЛораСвора либерастов и "ихняя" пропаганда просто Нелюди и Мрази, недостойные жить в России...Сеют ненависть и раздор!SamariumПрекратите глумиться над памятью одного из немногих достойных людей, погибшего на своем посту...Все эти критиканы, сами по себе ничего не стоящие человекоподобные мрази, умеющие только сладко жрать из чужих пиндосовских рук и тут же гадить под себя....ВВЛАДИСЛАВДалеко не все критиканы "жрут из чужих пиндосовских рук".Белых ВладимирА вы жрёте, давитесь!ВВЛАДИСЛАВСмотри своим ядом сам не подавись.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАТы себя к кому откосишь? Обиженный?ААнатолийВладислав, ой как Вы осторожненько. Вас даже заплюсовала парочка, которая не жрет из пиндосовских рук. Но жрет собственное дерьмо. Вот в данном случае. Речь идет о негодяях, а Вы нам про пиндосовские руки начинаете.alexanderПромолчу, потому что там не был. Но у генерала Зиничева при его жизни ничего плохого не заметил.Владимир Соловьева глумление над народом что должно стоить? каждодневное вранье, присвоение звания героя за смерть на прогулке? нас уже вообще за людей не принимают, так скот якобы без мозгов.ВВЛАДИСЛАВДа-да, согласен!ЕАЕвгений АлексеенкоЗвание Героя уже давно обесценили.А сколько подростков спасают детей на пожарах ил на воде и кто из них Герой?В памяти народа, ДА!Stilianos KanakidisПо чаще нужно убирать свой дом, что бы было чисто.Сергей 166Это был Настоящий человек и командир. Который говорил "Делай, как я". Иные только орут "Делай, как я сказал". Земля пухом.Sandro SmithТак где же правда?! Что же делал министр в заповеднике?! Опять вранье!!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАПроходили учения и только! Какие 7 часов утра? Что за бред вы тут несете?ААнатолийХрамова, Вы просто не очень образована. Это Норильск. Там сейчас нет ни утра ни вечера. Там еще полярный день. Скоро он кончится.Евгений БлагородныйЭТИХ ЛИБЕРАСТИЧЕСКИЙ ПРОДАЖНЫХ ГАДОВ ПОРА ЛИНЧЕВАТЬ.Татьяна БраунЗемля пухом хорошему человеку!===Сволочей надо взять накрепко за шиворот. ===Только вот что беспокоит: крепко некоторым вбилось в голову, что в верхних чинах находятся одни гады, трусы, воры, предатели, и проч. "редиски". Поэтому некоторым и трудно уложить в пустые головы поступок ОФИЦЕРА и НАСТОЯЩЕГО мужика. И либерастня продолжает вбивать эти мысли в головы людям.WWaleryКрепко вбили.., естественно, против нас работают лучшие пропагандисты мира, нанятые кап. державами на свержение России как перспективного конкурента. Если себе не позволим лохануться в очередной раз слушая и читая их пасквили... то отобьемся!Виктор Козодоевглавное умники появились, а остальное чепуха, он же выполнял воинский долг, поэтому герой страныWWaleryВсе эти (Виктор Шендерович, Федор Крашенинников, Антон Юлаев и пр.) должны доказать утверждаемое ими или указать источник. Если это у них не получится, то любому Гражданину Российской Федерации при встрече с вышеназванными разрешается с размаху бить их в морду. Бить не более одного раза дабы не лишать удовольствия совершить оное и остальной части населения!Рауф РастовСлучилась ужасная и непоправимая трагедия, в результате которой погибли двое настоящих мужчин нашей Великой России. Гибель Александра Мельника стала роковым случайным результатом его профессиональной дотошности и полной самоотдачи при создании добротного и качественного съёмочного материала. Он мог бы вообще не рисковать, выбрав достаточно безопасное место для съёмок и ограничившись лишь формальным исполнением работы. Однако он выбрал другой путь и своей добросовестной работой вознёс себя на жертвенный алтарь кинооператорского искусства. Поэтому его случайная гибель вовсе не должна представляться как нелепая или бессмысленная. Невозможно повсюду установить защитные ограждения в нашей огромной стране, а работу нужно сделать. В таких условиях пренебрежение смертельным риском для фанатично преданных делу людей является оборотной стороной их отчаянной смелости ради достижения качественных результатов выполняемой работы. При аналогичных обстоятельствах и по такой же причине весной 2002 г. года погиб великолепный актер и режиссёр Андрей Ростоцкий. Он упал с 30-метровой высоты, выбирая место для съёмок в гористой части окрестностей Сочи, лично исследуя водопад Девичьи слезы. Героическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, отважно и без каких-либо раздумий бросившегося спасать погибавшего человека, навсегда останется примером смелого самоотверженного поступка, примером верности своему служебному долгу, примером следования завету наших героических предков: «Сам погибай, а товарища выручай!» Блеснув яркой звездой в самые последние мгновения своей жизни, он заслужил нашу долгую и светлую память о себе и как герой он навсегда останется в отечественном Пантеоне Славы.Рауф РастовДля многих комментаторов не является секретом, что в настоящее время в информационное пространство нашей страны (особенно в сетях интернета) часто вбрасываются различные провокационные материалы, в которых подвергается сомнению (либо негативным образом пересматриваются) многие эпизоды героического прошлого нашей истории. Например, когда, переключая внимание с самого подвига Зои Космодемьянской, начинают ворошить какие-то подробности относительно особенностей её психики, выискивая какие-то аномалии в ней и т.д. В других случаях пытаются выхолостить возвышенные смыслы из беспримерного подвига героев-панфиловцев. Дело доходит до нелепых вопросов: а действительно ли сказал политрук Клочков знаменитые слова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Лично я относительно подобных вопроса не хочу даже заморачиваться. Более того, я пальцем не шевельну, чтобы найти какие-то свидетельства того, что таких слов политрук не говорил или он сказал другие слова. Ведь это бред какой-то! Во все времена любые подвиги героев обрастали в народной памяти мифами и легендами, в которых возвеличивались их героические свершения. И любой нормальный человек никогда не станет заниматься их опровержением. Поэтому в моей благодарной памяти политрук Клочков навсегда останется героем, обратившимся к своим бойцам именно с таким пламенным призывом. В других случаях дело доходит до вбрасывания предельно циничных и кощунственных рассуждений от том, что нашему руководству нужно было последовать примеру «цивилизованной Европы» и сдать осаждённый Ленинград «на милость врагу». Война – дело предельно жестокое. Оборона Ленинграда была не только вопросом политического престижа, но, главным образом, вопросом удержания стратегически важного рубежа и, тем самым, вопросом жизни и смерти всей нашей огромной державы. А что касается «цивилизованной Европы», то действительно многие её города капитулировали практически без боя и избежали потерь и разрушений. Однако при этом нельзя забывать о том, что Париж мог сдаться на милость врагу лишь только потому, что где-то в далёкой России были такие героические города, как Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Керчь и т.д. В генетической памяти европейцев прочно отложилось то обстоятельство, что когда-нибудь сильный народ этой огромной восточной страны обязательно придёт на выручку и спасёт их от позорного плена. И, если бы не было влияния такого фактора, то вполне возможно, что французы тоже дрались бы за свой Париж, как отважные львы, а не подняли белый флаг, как это случилось в действительной истории. В завершение своего комментария хотел бы призвать всех форумчан найти какие-то добрые слова в адрес наших погибших героев и не делать из этого трагического события лишние поводы для раскола нашего общества. Желаю всем добра и взаимопонимания.Vera DobryaginaБольшое спасибо Вам, Рауф, за достойные комментарии. Полностью с Вами согласна и поддерживаю!Рауф РастовИ Вам спасибо - за понимание!mark kapustinЛучше и не скажешь!!! Поддерживаю!!!Ночной кошмарЧто-то плохо у нас работает статья УК РФ"О клевете". Вот и распустились всякие либерасты-педерасты.Alina BudkinaНуну. Все это знакомо. Иван Сусанин сам заблудился, Александр Матросов поскользнулся...ААнатолийА пишут это, как правило, дети отсидевшихся в Ташкенте во время ВОВ. Вот у Шендеровича спросите чей он потомок прикартавленный.Ирина Серафимова (Микова)Не читала статей, о которых говорит автор. Но даже рассуждая предельно объективно, вспомнить вдруг, что Зиничев был в службе охраны Президента, то не трудно понять, что кинуться спасать гибнущего для такого человека- почти инстинкт. Этот человек, как и подобные ему, всегда готов рискнуть жизнью ради жизни других. Глупо отрицать его поступок.Светлана КрасильниковаШендеровича давно пора лишить российского гражданства, выдворить из страны без права ему и членам его семьи вьезжать в Россию. И пусть болтается, как известное вонючее вещество, по миру в поисках страны, кот. захочет это дерьмо приютить. Историческая родина Израиль Шендеровича не хочет давать ему гражданство. Почему Россия с ним церемонится ?!Vladimir LioubimcevШендерович им нужен здесь, в России. Пакостить и срать в души.... Вот и не дают ему свое гражданство...mark kapustinЛишить и выдворить, это конечно хорошо НО с начала на лесоповал , лет на пять!!!Vladimir LioubimcevНе выдумывайте там про репрессии, репрессивные вы наши... . Погиб человек, не последний в России, вот так, запросто.... Как так?!! Парень Зиничев был отличный, очень и очень жаль... КАК ЭТО ЕГО НЕ УБЕРЕГЛИ?!!... Вот какие претензии у россиян к окружению и сопровождению Зиничева!!! Ответить и объяснить произошедшее придется, как ни крутитесь...Сергей ПолосовА Почему только глумление над смертью (ни кого-нибудь -МИНИСТРА. Наверняка ЕдиноРосса!) Заигрались мы в толерастизм и либеральщину.Серж Прологов?а Руси вообще не принято куражится над мертвыми. Даже преступниками, а уж Героями... Неужели опять простим?ИИринаНу да ,особенно ,это касается вашего ,враги СССР и советского народа ,быдляцкого оскорбления Ленина и Сталина .ИИринаИ как всегда ,налетели платные путинские злобные шавки кремлеботы изображать "праведный гнев " за 30 сребреников . ВРАТЬ надо меньше ,власть совсем завралась ,поэтому и ей никто не верит . Даже с этой трагедией ничего нормального -то оператор ,то известный кинорежиссер,то погибли на учениях ,то за десятки километров от них в заповеднике у водопада .mark kapustinОбзывать вас как это делаете вы , это значит скатиться до вашего уровня хамства, но вот пожелать вам судьбу этого режиссёра я могу и желаю!!!ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОЧтобы хулителям подвига человека каждый прожитый день был, как стекловата попавшая за шиворот.mark kapustinниколай николаевичНе надо "ломать копья".......Гибель министра Зиничева и кинорежиссера Мельника повторила трагедию 20-летней давности Трагические ЧП на водопадах случаются регулярно Трагедия, закончившаяся гибелью министра МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника, случилась возле водопада Китабо-Орон. Именно эта природная достопримечательность таймырского плато Путорана стала «виновницей» произошедшего. Оказывается, подобных несчастных случаев на водопадах происходит немало. Один из них почти 20 лет назад тоже получил большой резонанс в России. Опытный инструктор по туризму объяснил, почему возникают подобные ЧП.https://www.mk.ru/social/2021/09/08/gibel-ministra-zinicheva-i-kinorezhissera-melnika-povtorila-tragediyu-20letney-davnosti.htmlниколай николаевичНет ни каких заговоров. Вся информация есть в интернете в свободном доступе. Я норильчанин и знаю какие красоты можно встретить на плато Путараны. Быть в Норильске и не увидеть один из красивейших водопадов, было бы не правильно. Но очень жаль, что это так трагически закончилось. .....Инцидент, который привел к гибели главы МЧС Евгения Зиничева, произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен в западной части Путоранского заповедника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МЧС. По его словам, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб. 8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая упавшего в воду оператора. Министр находился с рабочей поездкой в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне 7–8 сентября по поручению президента России Владимира Путина.https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/08/n_16501556.shtml?updatedниколай николаевичТак что прекращайте собачится. Человека похоронили. Проявите уважение к усопшему и его семье.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАНвписать можно все что угодно. Людей не вернуть. Почему, когда кто-то из руководителей погибает, вокруг его имени образуется ком грязи. Будьте милосердны. Нельзя все опошлять. А журналистам важно обратить на себя внимание.Желтая пресса, не более того. Из белого, сделают черное, проверено не раз.Комментировать
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